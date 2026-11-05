Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Celtic ile karşılaşıyor. Glasgow'da yer alan Celtic Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Kritik karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Karşılaşmanın ilk 11'leri:

Celtic: Johnstone, Lotomba, Carter-Vickers, Scales, Tierney, McGregor, Baur, Nygren, Forrest, Hogh, Tounekti

Beşiktaş: Nübel, Ouattara, Emirhan, Agbadou, Murillo, Salih, Olaitan, Trossard, Poku, Cerny, Oh

AVRUPA'DA MAĞLUBİYETİ YOK

Avrupa Ligi'nin geride kalan 3 haftasında mağlubiyet yaşamayan Beşiktaş, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla 8. sırada yer alıyor. İskoçya'nın güçlü kulüplerinden Celtic'in ise UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyeti bulunmuyor. Üç maçını da kaybeden Celtic, puansız dört takımdan biri olarak 35. basamakta bulunuyor.