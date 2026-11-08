Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşıyor. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Kritik maçta Kante kulübede oturuyor.

ÇORUM FK 0-1 FENERBAHÇE (İlk yarı oynanıyor)

GOL 12' Fenerbahçe Greenwood ile öne geçti. Oğuz Aydın'ın sol kanattan sağa çevirdiği topla buluşan Greenwood, çaprazdan ceza alanına sokuldu. Rakibinin üzerine giden ve bir anda topu sağına çekerek kaleye etkili bir şut yollayan İngiliz oyuncu, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

9' Cengiz Ünder'in derin pasında Ramirez ceza alanına girdi. Karşı karşıya pozisyonda plasesini deneyen Ramirez'e Ederson gol izni vermedi. Dönen topla tekrar buluşan Ramirez bir kez daha kaleyi denerken kaleci Ederson yeniden gole engel oldu.

5' Sağ çaprazdan ceza alanına giren İrfan Can, altıpasa kadar girdi. İrfan'ın şut denemesinde kaleci Felipe açıyı kapatarak gole izin vermedi.

3' Organize gelişen Fenerbahçe atağına sol çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın, iki şık çalımın ardından şutunu çekti. Oğuz'un yakın direk dibine etkili şutunda kaleci uzanarak gole izin vermedi.

2' Çorum FK sağ kanattan bir köşe vuruşu kazandı. Ön direğe ortalanan top, yaşanan karambolde yeniden dışarı çıktı ve hakem korner beklentileri sırasında aut kararı verdi.

1' Kritik maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar, Smolcic, Borza, Ramadani, Diomande, Cengiz, Kyziridis, Mahmic, Ramirez.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, Guendouzi, İsmail, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Lukaku.

EMRE BELÖZOĞLU İLE 5.5 YIL SONRA İLK KEZ

Ligde son 2 maçını kaybeden sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırmıştı. Yardımcı antrenör Dirk Kuyt yönetiminde hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool takımını yenerek kötü gidişe dur diyen Fenerbahçe, Çorum FK'yi de mağlup ederek milli araya moralli girmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, tarihinde ilk kez Çorum FK ile resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin başında ilk maçına çıkıyor. İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasıyla Fenerbahçe'nin başına geçen genç teknik adam, yaklaşık 5,5 yıl aranın ardından yeniden sarı-lacivertli takımı yönetiyor. Fenerbahçe ile 1,5 yıllık anlaşma sağlayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, 2020-2021 sezonunda Erol Bulut'un teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından takımın başına geçmişti.

Söz konusu süreçte sarı-lacivertli ekiple 10 maça çıkan Belözoğlu, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı. Fenerbahçe'de son maçına 15 Mayıs 2021 tarihinde Kayseri deplasmanında çıkan Belözoğlu, 2001 gün sonra yeniden kulübedeki yerini alıyor.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Fredy ve Berat Özdemir ile kart cezalısı Gökhan Sazdağı, bu maçta forma giyemiyor. Fenerbahçe'de ise, cezalı Archie Brown ile sakatlığı süren Marco Asensio, zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan Nathan Ake de kadroda yok.