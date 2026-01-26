Eyüpspor-Beşiktaş maçı Sözcü Spor’da… Siyah beyazlılar deplasmanda rakibini mağlup edip çıkışını sürdürmek istiyor. İlk 11'ler: ikas Eyüpspor: Marcos Felipe, Talha, Onguene, Emir Ortakaya, Arda, Taşkın, Legowski, Baran; Metehan, Pintor, Umut. Beşiktaş: Ersin; Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Rashica, Cerny, Jota, El Bilal Toure Ligde 4. randevu Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de 4. kez karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, Eyüpspor ile ligde oynadığı 3 karşılaşmada sırasıyla sahadan 2-1, 3-1 ve 2-1'lik skorlarla galip ayrıldı. Beşiktaş'ın 7 golüne eflatun-sarılı takım 3 golle karşılık verdi. Rakibine karşı oynadığı maçlarda puan kaybı yaşamayan Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan müsabakayı ise 4-0 kazanmıştı.

