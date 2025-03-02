Fenerbahçe-Antalyaspor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Alman Markus Schmidt oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER:
Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko
Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Thalisson, Güray, Petrusenko, Soner, Van de Streek, Safuri, Larsson, Samudio
Resmi maçlarda bu yıl yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, ligde 10 maçtır mağlup olmuyor. Son olarak deplasmanda Galatasaray ile berabere kalan sarı-lacivertliler, bu süreçte 2 beraberlik 8 galibiyetle 26 puan topladı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 58 puanla 2. sırada giriyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibi ise haftaya 30 puanla 12. sırada giriyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
MOURINHO CEZALI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamayacak. Galatasaray derbisinin ardından 2 maç ceza alan Portekizli teknik adam, cezasının ilkini kupadaki Gaziantep FK maçında çekti. Antalyaspor karşısında cezasını tamamlayacak Mourinho, ligde Samsunspor müsabakasıyla takımının başına geçecek.
FENERBAHÇE'DE3 EKSİK VAR
Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor karşısında 3 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlık sebebiyle Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.
3 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Çağlar Söyüncü, kart görmeleri durumunda Samsunspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.
BELÖZOĞLU CEZASINI TAMAMLADI
Ligin 24. haftasında Adana Demirspor maçında kırmızı kart görüp 1 maç ceza alan ve geçen haftaki Kasımpaşa karşılaşmasında cezasını tamamlayan Belözoğlu, Fenerbahçe müsabakasında takımın başında yer alacak.
ANTALYASPOR'DA 4 EKSİK
Fenerbahçe maçında sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Bahadır Öztürk ile sarı kart cezalısı Jakub Kaluzinski forma giyemeyecek.