Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i ağırlıyor. Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Hakem Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği müsabaka beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanacak. Canlı anlatımı ise sozcu.com.tr'de olacak... KULÜBEDE ZEKİ MURAT GÖLE Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yaşanan yol ayrılığının ardından kalan 3 maçta takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer alacak. Göle; bu sezon Gençlerbirliği, Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçlarının ardından 4. kez takımın başında kulübede olacak. FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK Öte yandan Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde kart gören 4; sakatlığı bulunan 2 futbolcu Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Ederson, Brown, Guendouzi ve Mert Müldür cezalı durumda. Sakatlıkları bulunan kaptan Milan Skriniar ve Dorgeles Nene de maç kadrosunda yok. İLK 11'LER Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Oosterwolde, Çağlar, Levent, İsmail, Kante, Fred, Musaba, Kerem, Talisca. Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Harit, Bertuğ.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.