THY EuroLeague Final Four organizasyonunun finalinde Fenerbahçe Beko, Fransa'yı temsil eden Monaco ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da karşı karşıya geliyor.
FENERBAHÇE 4, MONACO İLK FİNALİNDE
Başantrenör Saras Jasikevicius'un yönetimindeki sarı-lacivertliler, tarihindeki 4. final müsabakasına çıktı. Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u 82-76, Monaco ise normal sezonun lideri Olympiakos'u 78-68 yenerek final bileti aldı.
2017'de kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, 8 yıl sonra ikinci Avrupa zaferini yaşamak istiyor. 7. kez Final Four'da mücadele eden sarı-lacivertliler, 2016, 2017 ve 2018'de final oynadı.
Fransa'yı temsil eden Monaco, 2023'te ilk kez katıldığı Final Four'da tarihinde ilk kez finalde yer aldı.