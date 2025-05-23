THY EuroLeague'de Final Four heyecanı Abu Dabi'de başladı. Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük kupası, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de sahibini bulacak.

İlk kez Avrupa dışında yapılan organizasyonun yarı finalinde Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR ile kozlarını paylaşıyor.

BU SEZON YENEMEDİ

Normal sezonu ikinci sırada bitiren sarı-lacivertliler, play-off'ta Paris Basketbol'u 3-0'la geçmişti. Normal sezonun üçüncüsü Panathinaikos ise play-off'ta Anadolu Efes'i 3-2'yle eledi.

Bu iki takım geçen sezon da Final Four'da karşılaşmış, kazanan taraf Yunan ekibi olmuştu. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı, milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Panathinaikos AKTOR, normal sezondaki iki maçta da Fenerbahçe Beko'yu mağlup etmişti.

Tarihinde 7. kez bu organizasyonda yer alan Fenerbahçe, 2017'den sonra kupayı bir kez daha kazanmak istiyor. Geçen sezonun şampiyonu Panathinaikos ise 8. kez mutlu sona ulaşmak için ter dökecek.