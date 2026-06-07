Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin aday olduğu tarihi seçimde oy verme işlemi saat 10.00'da başladı. Saat 17.00'de sona erecek olan oy verme süresinin tamamlanmasının ardından Yüksek Divan Kurulu ve sandık kurulları gözetiminde sayım işleminin derhal gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sandıkların açılması, oyların tasnif edilmesi ve dijital sisteme aktarılması sürecinin birkaç saat sürmesi beklenirken, net sonucun saat 19.00 ila saat 21.00 arasında resmi olarak ilan edilmesi öngörülüyor.

YILDIRIM SARI; SAFİ BEYAZ PUSULADA

Chobani Stadı'nın yanında bulunan eski Kenan Evren Lisesi'nin arazisinde gerçekleştirilen seçimde 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği genel kurulda üyeler, 45 sandıkta oylarını kullanacak.

Adaylardan Aziz Yıldırım'a oy vermek isteyenler sarı, Hakan Safi'ye oy vermek isteyenler ise beyaz renkte basılan pusulaları kullanacak.

ANBEAN YAŞANANLAR

11:39 ADAYLAR YALNIZ BIRAKILMADI

Kongrenin ikinci gününde oy kullanma işlemi sürerken Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin destekçileri, adaylarını yalnız bırakmadı. Safi, sandıkların kurulduğu alana doğru ilerlerken kongre üyeleriyle selamlaştı. Aziz Yıldırım ise alana girerken tezahüratlarla destek gördü.

11:03 AZİZ YILDIRIM GELDİ

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, oy verme işleminin gerçekleştirildiği alana geldi.

11:00 HAKAN SAFİ ALANDA

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, oy kullanmak üzere stadyuma geldi. Safi, çevresindekilerle gerçekleştirdiği kısa diyalogta "Hakan Çalhanoğlu'nu açıkladık" ifadelerini kullandı.

10:00 OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Fenerbahçe'nin tarihi seçiminde oy verme işlemi başladı. Oy verme işlemi ise saat 17.00'de son bulacak.