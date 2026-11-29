Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geliyor
Ligde üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin gerisinde kalan sarı-lacivertliler, haftaya 20 puanla 6. sırada girdi. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Shakhtar Donetsk'i mağlup eden Fenerbahçe, ligde de kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
İlk 11'ler:
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Kante, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Grenwood, Kerem, Muriqi.
Erzurumspor: Ertuğrul, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Martin Rodriguez, Cardoso, Diabate.