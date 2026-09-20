Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u ağırlıyor. Chobani Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Kerem, Greenwood, Muriqi.

Eyüpspor: Moldovan, Talha, Anıl, Jules, Giordano, Massanga, Andre, Costa, Michalak, Boutobba, Abdullahi.

3 MAÇLIK HASRET

Ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 7 puanda bulunuyor. Ligde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Eyüpspor'un ise 3 puanı var.

Fenerbahçe, oynadığı son 3 maçta sahadan galibiyetle ayrılmadı. Beşiktaş’a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, İtalyan ekibi Roma’yla 1-1, Gaziantep FK’yla ise 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında galip gelerek 3 maçlık seriyi sona erdirmek istiyor. Fenerbahçe, Süper Lig’de Eyüpspor’a karşı Süper Lig’de oynadığı 4 maçta da mağlup olmadı. Bu karşılaşmaların 2 tanesini sarı-lacivertliler kazanırken, 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

TEK EKSİK VAR

Sakatlığını atlatan Marco Asensio, Fenerbahçe’nin Eyüpspor’u konuk edeceği maçın kadrosunda yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, Eyüpspor karşısına tek oyuncusundan yoksun çıkacak. Antrenmanda sakatlanan ve menisküsünde yırtık tespit edilen Mert Müldür, Eyüpspor maçının kadrosuna yer almayacak.

Eyüpspor'da sakatlıkları devam eden Taşkın İlter ve Abdelhamid Sabidi, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.