Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Ligde oynanan 26 mücadelede 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 57 puan toplarken averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Oosterwolde, Yiğit, Levent, Kante, Gendouzi, Musaba, Asensio, Nene, Cherif

Gaziantep FK: Burak, Tayyip, Abena, Mujakic, Perez, Kozlowski, Melih, Gassama, Yusuf, Bayo, Maxim

KRİZİN ARDINDAN İLK MAÇ

Son maçında Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Fenerbahçe ligdeki ilk yenilgisini yaşadı. Son 4 lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi gören sarı-lacivertlilerde kaybedilen 7 puanın ardından başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco, yaşanan süreçle ilgili toplantı yapmış ve Tedesco ile yola devam kararı alınmıştı.

Gaziantep FK maçı öncesinde Fenerbahçe'de 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Sakatlığı bulunan Nelson Semedo'nun yanı sıra Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, kart sınırındaki isimler. Bu futbolcular, mücadelede kart görmeleri durumunda bir sonraki lig maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.