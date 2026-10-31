Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi ağırlıyor. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal yapacak. Fenerbahçe'de kritik maçta Mason Greenwood hastalığı sebebiyle kadroya alınmadı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Levent, Oppong, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, Kerem, İrfan, Oğuz, Lukaku

Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan, Taha, Sonko, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Antunes, Janderson, Juan

KUYT İLE İLK MAÇ

Ligde son olarak derbide Galatasaray'a mağlup olan sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı. Milli araya kadar teknik sorumu olarak göreve getirilen Dirk Kuyt, Fenerbahçe ile ilk maçında Göztepe karşısında galip gelerek moral bulmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Fenerbahçe, Göztepe karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake, maçta forma giyemeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kavga nedeniyle 3 maç ceza verilen Archie Brown da karşılaşmanın kadrosunda yer almıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte ise sakatlıkları bulunan Furkan Bayır ve Ogün Bayrak dışında eksik bulunmuyor.