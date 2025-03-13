Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İskoçya'nın Rangers takımına konuk oluyor.
Ibrox Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Sarı-lacivertliler'in zoru başarmak için mücadele edeceği maçın ilk 11'leri de belli oldu. Fenerbahçe'nin kaptanları Dusan Tadic ve Edin Dzeko ilk 11'de yer almadı
İŞTE İLK 11'LER
Rangers: Butland, Tavarnier, Scouttar, Balogun, Jefte, Sterling, Raskin, Diomande, Barron, Cerny, Dessers
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Osayi-Samuel, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Talisca, En-Nesyri
3 FARKLI GALİBİYET GEREKİYOR
Kadıköy'deki ilk maçı 3-1 kaybeden Sarı-Lacivertliler, İskoçya'da oynanacak ikinci karşılaşmadan en az 3 farklı galibiyetle ayrılmak zorunda.
Eğer Fenerbahçe, maçta 2 farkla galip gelir ve durumu 3-1 yaparsa, karşılaşma uzatmalara gidecek. Rangers ise her türlü galibiyet, beraberlik veya 1 farklı mağlubiyetle turu geçecek.