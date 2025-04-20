Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.
Haftaya liderin 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde deplasmanda 6-2 yendiği rakibini devirerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Kritik müsabakada ilk 11'ler de belli oldu.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Carlos, Skriniar, Mert Müldür, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Talisca, En-Nesyri
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Janvier, Attamah, Carole, Nurettin, Baran Ali, Karimi, Ramazan, Mane, Nazon
İKİ EKSİK VAR
Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde iki eksik bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra son idmanda bireysel çalışan Amrabat da müsabakada yer almıyor.
Sarı-lacivertli takımda Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, kart görmeleri halinde Gaziantep deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.