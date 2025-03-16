Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Reeder Samsunspor'u konuk ediyor.

Rangers’a elenip Avrupa defterini kapayan ve 2 maç eksiğiyle Galatasaray’ın 10 puan gerisinde bulunan sarı lacivertliler, zirve yarışında kritik bir müsabakaya çıktı.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Djiku, Amrabat, Fred, Oğuz, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko

Samsunspor: Okan, Bola, Rick, Yunus, Zeki, Bennaser, Celil, Carlo, Emre, Kingsley, Marius

4 İSİM EKSİK, 3 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Bodrum FK deplasmanında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

 