Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Reeder Samsunspor'u konuk ediyor.
Rangers’a elenip Avrupa defterini kapayan ve 2 maç eksiğiyle Galatasaray’ın 10 puan gerisinde bulunan sarı lacivertliler, zirve yarışında kritik bir müsabakaya çıktı.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Djiku, Amrabat, Fred, Oğuz, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko
Samsunspor: Okan, Bola, Rick, Yunus, Zeki, Bennaser, Celil, Carlo, Emre, Kingsley, Marius
4 İSİM EKSİK, 3 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Bodrum FK deplasmanında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.