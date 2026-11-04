Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool takımını konuk ediyor. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Jeremy Stinat olacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Skriniar,Brown, İsmail, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Lukaku

Liverpool: Alisson, Gomez, Jacquet, Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Munoz, Szoboszlai, Ngumoha, Barcola

3 MAÇTA 2 PUAN

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de de üst üste 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 müsabakada 2 puan topladı.

Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun tribünden takip edeceği maçta Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, eski takımına karşı kulübede yer alacak. Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kuyt, Fenerbahçe'nin başında efsanesi olduğu Liverpool'a karşı mücadele edecek.

Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada yer almayacak. Fenerbahçe'de Kojo Oppong'un durumu maç saatinde belli olacak.