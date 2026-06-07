Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin aday olduğu tarihi seçimde oy verme işlemi saat 10.00'da başladı. Saat 17.00'de sona eren oy verme süresinin tamamlanmasının ardından Yüksek Divan Kurulu ve sandık kurulları gözetiminde sayım işlemine geçildi. Sandıkların açılması, oyların tasnif edilmesi ve dijital sisteme aktarılması sürecinin birkaç saat sürmesi beklenirken, net sonucun saat 20.00 ila saat 21.00 arasında resmi olarak ilan edilmesi öngörülüyor.

ANBEAN YAŞANANLAR

İLK SONUÇLAR GELİYOR

İlk gelen haberlere göre Aziz Yıldırım'ın önde olduğu belirtildi. Hakan Safi'yi destekleyenler tribünleri terk etmeye başladı.

17:05 SANDIKLAR KAPANDI, SAYI BELLİ OLDU

17.05 itibarıyla sandıklar kapandı, genel kurul sona erdi. Son katılım sayısı 27 bin 138 olarak kaydedildi.

16:50 OYLAR REKORA YAKLAŞTI

Saat 16.50 itibarıyla oy kullanan üye sayısı 27 bin 82'yi aştı. Sandıkların kapanmasına dakikalar kala, 9 Haziran 2024'teki seçimde kullanılan rekor 27 bin 489 oy sayısına yaklaşıldı.

15:20 "İKİ OYUNCUYLA ANLAŞTIK"

Aziz Yıldırım'ın Futbol AŞ yönetim kurulu listesinde yer alan Feridun Geçgel:

"Kötü gidişata son vermek için Aziz Yıldırım'ın aday olduğunu ifade eden Geçgel, "Aziz başkan, Fenerbahçe'nin birleştirici unsuru. Hakan Bey'in de Aziz başkanın yanında bulunmasını isterdim. Kazanan Fenerbahçe olacak. Aziz başkan bir senelik geliyor. İkinci seneyi düşünmüyor. Futbolu bilen bir liderimiz. Şampiyon olan Galatasaray ama konuşulan Fenerbahçe. Bu, Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe ruhunu getirmemiz lazım. Bunu yapmazsak başarılı olamayız. Doğru transferler yapmak istiyoruz. İki oyuncuyla anlaştık. Birisi Vedat Muriqi, diğerini açıklamak istemiyorum. Seçilirsek doğru şeyler yapmak istiyoruz."

15:02 20 BİN AŞILDI

Saat 15:02 itibarıyla oy sayısı 20 bin 300'ü aştı.

14:40 SARAN DA OY KULLANDI

Başkanlığının son günündeki Sadettin Saran da oyunu kullandı. Saran, oy kullanma işleminin ardından herhangi bir açıklama yapmayarak alandan ayrıldı.

14:30 "SONUÇLARI 8-9 GİBİ AÇIKLARIZ"

Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu:

"17 bin 134 civarında oy kullanıldı. Çok iyi bir sayı, artacaktır da. Herhalde geçen seneyi geçeceğimizi düşünüyorum. Bu, Fenerbahçe kulüp üyelerinin kulüplerine sahip çıktıklarını gösteriyor. Akşam 8-9 civarı gibi resmi sonuçları açıklarız diye düşünüyorum."

14:00 "OYUNCULAR ÇÖP OLUYOR"

"Her iki adayın da seçimle ilgili vaatleri var ama esas olan Fenerbahçe. Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe'ye hizmet etme amacı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Son zamanlarda çok ciddi bir kutuplaşma oldu. Ancak seçim bittiği andan itibaren herkes aynı çatı altında hizmet etmek için mücadele edecek. Bunu unutmazsak en doğru seçim sonucu bu olur.

Bu seçimlerin birbirini ayrıştırmaya doğru değil, birbiriyle yarışarak yakınlaştırmaya aracı olması kendi mesleğimde en büyük dileklerimden bir tanesi. Ben 7-8 senedir hiçbir şeyle uğraşmamama rağmen, hiç kimseyle hiçbir temasım olmamasına rağmen sanki bu ayrışmanın öznelerinden biriyim. Bundan son derece şikayetçiyim.

Başkanlar ve yönetimler kulüplerdeki en önemli organlardır. Biz genelde oyuncular ve teknik adamlar üzerinden yapıyoruz yorumları ve başarıları, başarısızlıkları. Hayır, tam tersi. Hep aynı şeylerden bahsediliyor her transfer döneminde. Yeni oyunculardan, hep yeni oyuncular, yeni oyuncular, yeni oyunculardan bahsediliyor. Oysa her sene o yeni oyuncular geliyor. Verimsizlik ortamı olduğu sürece o yeni oyuncular yaklaşık 3 ay sonra, 4 ay sonra... Çok özür dilerim, tırnak içinde söyleyeceğim, bu güncel bir şey olduğu için; çöp haline geliyor... Oysa esas olan yönetimler. Bu anlamda çok önemli başkanlar ve yönetimler. Bu verimsizlik ortamını ortadan kaldırmak lazım."

13:30 "BÜYÜK BAŞKAN" TEZAHÜRATI

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Koç da oy kullanmak üzere eski Kenan Evren Lisesi arsasına geldi. Bazı Sarı-Lacivertli taraftarlar, Koç'u "Büyük başkan" tezahüratlarıyla karşıladı.

13:20 "İKİ FUTBOLCUYLA ANLAŞTIK"

Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Özgür Peker:

"En büyük transfer Aziz Yıldırım'ın kendisidir. Yerli ve yabancı görüştüğümüz hocalarımız mevcut. 20 Haziran'a kadar teknik direktör sorununu çözeceğiz. 2 futbolcu ile anlaştık. Mazbatayı alır almaz açıklayacağız. Hocamızla ilgili 4 aday arasında oylama yapacağız. Ortak fikrimiz neyse onunla anlaşacağız."

13:00 "TRANSFERLER SÜRECEK"

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi:

"Kongre üyelerimizin teveccühünü görüyorsunuz, nefes alamıyoruz. Vaktimiz çok kısıtlı. Saat 17.00'ye kadar buradayız. Çok büyük bir kalabalık var. Biz de taraftarımıza layık olmaya çalışıyoruz. Hakan Çalhanoğlu son transferimiz. Onu da bitirdik. Seçimden sonra da inşallah daha da yapacağız. Kongremiz Fenerbahçemize hayırlı olsun. Kazanan Fenerbahçe olsun."

12:45 AYDINLAR'DAN SAFİ'YE BAŞARI DİLEĞİ

Fenerbahçe başkanlığına adaylığı gündeme gelen ancak vazgeçen Mehmet Ali Aydınlar da oy kullanmak için alana geldi. Aydınlar, başkan adayı Hakan Safi ile selamlaşıp başarılar diledi.

12:00 KATILIM 12 BİNİ AŞTI

Saat 12.00 itibarıyla başkanın belirleneceği oylamada katılım sayısı 12 bini aştı.

11:50 RAMBO OKAN: "BAŞKAN İLAN ETTİM SENİ"

Sarı-Lacivertli tribünlerin sevilen siması Rambo Okan da seçimde alandaydı... Rambo, adaylardan Hakan Safi'ye desteğini alnından öperek gösterdi. Sevilen ismin, Safi'ye "Hakan Abi, başkan oldun, sen oldun. Başkan ilan ettim seni!" demesinin ardından çevrede gülüşmeler yaşandı.

11:39 ADAYLAR YALNIZ BIRAKILMADI

Kongrenin ikinci gününde oy kullanma işlemi sürerken Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin destekçileri, adaylarını yalnız bırakmadı. Safi, sandıkların kurulduğu alana doğru ilerlerken kongre üyeleriyle selamlaştı. Aziz Yıldırım ise alana girerken tezahüratlarla destek gördü.

11:03 AZİZ YILDIRIM GELDİ

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, oy verme işleminin gerçekleştirildiği alana geldi.

11:00 HAKAN SAFİ ALANDA

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, oy kullanmak üzere stadyuma geldi. Safi, çevresindekilerle gerçekleştirdiği kısa diyalogta "Hakan Çalhanoğlu'nu açıkladık" ifadelerini kullandı.

10:00 OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Fenerbahçe'nin tarihi seçiminde oy verme işlemi başladı. Oy verme işlemi ise saat 17.00'de son bulacak.