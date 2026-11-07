Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşıyor… Karşılaşmanın canlı anlatımı Sözcü Spor’da…

ilk 11'ler:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Jakobs, Eren, Lemina, Torreira, Batrakov, Yunus, Leao, Barış.



Amedspor: Lafont, Kransiqi, Dellova, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Gökhan, Saba, Orban, Diagne.

SEZONUN FLAŞ TAKIMI AMED

Sarı-kırmızılı ekip, son 4 sezonda şampiyon olduğu Süper Lig'de bu sezon 10 müsabakada 8 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Geride kalan bölümde 25 puan toplayan Galatasaray haftaya lider girdi.

İlk kez Süper Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler ise şimdiye kadar sezonun flaş takımı oldu. Diyarbakır temsilcisi, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayarak 23 puan topladı. Lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Amed Sportif Faaliyetler, haftaya üçüncü Trabzonspor'un 1, dördüncü Beşiktaş'ın 4 puan önünde bulunuyor.

G.SARAY LİDERLİĞİ PERÇİNLEMEK AMED İSE ZİRVE İÇİN SAHADA

Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada Galatasaray kazanarak liderliğini perçinleyip puan farkını açmak için mücadele ediyor. Amed Sportif Faaliyetler ise deplasmanda galip gelerek liderliğe yükselmeye çalışacak.