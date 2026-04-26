Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. İLK 11'LER Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Lemina, Barış, Sane, Yunus, Osimhen Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif YARIŞTA İPLER KOPABİLİR Ligin geride kalan bölümünde 22 galibiyet ve 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 3 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, topladığı 71 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi. Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ise 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Ligin ilk yarısında evinde rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Süper Kupa'da ise Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti. Karşılaşmayı kazanan ekip ikili averajı da cebine koyacak. FENER'DEN 7 CİMBOM'DAN 1 İSİM SINIRDA Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, derbide cezalandırılması durumunda 32. haftadaki Samsunspor maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe, derbi müsabakasına sarı kart sınırında 7 isimle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi derbide kart görmeleri durumunda RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

