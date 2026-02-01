Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında lider Galatasaray, sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Kayserispor maçını hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Lang, Osimhen

Kayserispor: Bilal, Carole, Semih, Denswil, Opoku, Bennasser, Furkan, Benes, Ramazan, Cardoso, Onugkha

Galatasaray, ligdeki 19 müsabakada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 46 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi.

Ligde 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Kayserispor ise 15 puanla 17. sırada düşme hattında yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında Kayseri'de oynanan maç, Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.

Galatasaray, Süper Lig'deki son 7 karşılaşmada yenilmedi.

Son olarak 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 7 müsabakada 5 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük'ü mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 18 kez rakip fileleri havalandırırken 8 gol yedi.