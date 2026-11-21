Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın tüm detayları Sözcü Spor’da… Sarı-kırmızılı ekip bu sezon 11 müsabakada 9 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Geride kalan bölümde 28 puan toplayan Galatasaray haftaya lider girdi. Geride kalan 11 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 7 puanla 17. sırada yer aldı. İlk 11'ler: Galatasaray: Uğurcan, Eren, Singo, Abdülkerim, Kaan, Sara, Torreira, Batrakov, Barış, Yunus, Deniz Samsunspor: Bilal, Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Elliot, Sekongo, Oskar, Coulibaly, Afonso, Bayo

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