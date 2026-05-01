Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor… Ligde çıktığı 31 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgiyle 56 puan toplayan Beşiktaş, haftaya 4. sırada girdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.
İlk 11'ler:
Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Nazım, Abena, Mujakic, Rodrigues, Maxim, Gigado, Kozlowski, Camara, Bayo.
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Asslani, Salih, Rashica, Cengiz Ünder, Jota Silva, Mustafa Erhan.