Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı 25 karşılaşmada 13 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, 46 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Ankara temsilcisi, topladığı 25 puanla 12. basamakta kendine yer buldu.

GENÇLERBİRLİĞİ 0-0 BEŞİKTAŞ

18' Gençlerbirliği kırmızı kart gördü. Djalo'nun yerde kaldığı pozisyon için VAR incelemesi sonrasında Koita kırmızı kart gördü.
 
9' Olaitan'ın savunma arkasına pas denemesinde savunma başarılı şekilde müdahile ederek kornere gönderdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı

İlk 11'ler:

Gençlerbirliği: Ricardo, Pedro, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele Bashiru, Koita, Tongya, Göktan, Metehan, Niang.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh.