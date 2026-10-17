Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 16 puanla haftaya en üst sırada girdi… Başkent temsilcisinin ise 8 puanı bulunuyor… İlk 11'ler: Gençlerbirliği: İrfan Can, Metehan, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Salih, Diabate, Gouveia, Luis, Tongya, Mendes



Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lemina, Sara, Sane, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.

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