Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşıyor.
Turun ilk maçında Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlik halinde eşleşmeyi geçen taraf olacak.
İlk 11'ler:
Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Sadilek, Dietz, Urbanski, Ismaheel, Prekop, Ikia Dimi.
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Fred, Asensio, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.