CHP’de mutlak butlan kararının ardından genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün saat 13.30’da grup toplantısında konuşma yapacağı açıklandı. CHP'nin son seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programını iptal ederek grup toplantısının kendisinin düzenleyeceğini duyurdu ve “Kürsüyü atanmış birine teslim edemeyiz, grup toplantısında ben konuşacağım” dedi. Özel "Benim Manisa’ya gideceğimi duydular bu yüzden grup toplantısı yapmaya karar verdiler. Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümünü fırsat bildiler! Yarın grup toplantısını ben yapacağım. Ferdi Zeyrek’i kürsüde anacağım. Partililerimizi yarınki grup toplantısına davet ediyorum" dedi. İki tarafında karşılıklı hamlelerinin ardından gözler bugün Meclis'e çevrildi. İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

10:13 ÖZGÜR ÖZEL MECLİS'TE CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, 13.30'da yapacağı CHP Grup Toplantısı konuşması için Meclis'e giriş yaptı.



CHP Grup Salonunda Özel destekçisi milletvekilleri ve danışmanlar sıraları doldurdu. 09:47 ARBEDE YAŞANDI Emniyet güçleri Meclis’in Dikmen ve Çankaya kapıları önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Girişlere yakın yerlerde çevik kuvvet ekipleri bekliyor. Dikmen Kapısı önünde bekleyen partililerin bazıları Özgür Özel bazıları Kemal Kılıçdaroğlu lehine sloganlar attı, taraflar arasında kısa süreli gerginlik de yaşandı. Gerginliği CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya araya girerek sakinleştirdi. Grup salonunun 650 kişi kapasiteli olduğu, izleyicilerin Meclis içine saat 11.00 itibarıyla giriş yapabileceği öğrenildi. 09:30 ÖZEL'İN KURMAYLARI SALONDA Özgür Özel’i destekleyen bazı milletvekilleri sabahın erken saatlerinde toplantının yapılacağı grup salonunda yerini aldı. Milletvekillerin toplantı saatine kadar salonda kalacağı öğrenildi. Bazı milletvekilleri ise salona erken girebilmek için geceyi Meclis’te geçirdi. 09:22 CHP'Lİ VEKİLDEN TEPKİ Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya," Kapı bana dahil açılmıyor' diyerek vatandaşların içeri alınmamasına tepki gösterdi. Vatandaşlar Özgür Özel'e destek vermek için sloganlar atarak TBMM'ye geldi. 08:42 MECLİS ÖNÜNDE TOPLANMALAR BAŞLADI CHP’deki kriz ve grup toplantısı öncesinde Ankara’da hareketlilik arttı. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde partililer ve vatandaşların toplanmaya başladığı görüldü. Güvenlik önlemleri artırılırken, gözler bugün yapılacak açıklamalara çevrildi.

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