Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın erteleme maçında Galatasaray, İsonem Park'ta Göztepe'nin konuğu oluyor. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek. beIN Sports ekranlarından yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımı ise sozcu.com.tr'de olacak.
Erteleme karşılaşmasının VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak.
İLK 11'LER
Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Taha, Cherni, Dennis, Miroshi, Efkan, Janderson, Juan.
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Singo, Eren, İlkay, Lemina, Sallai, Asprilla, Sane, Barış Alper.