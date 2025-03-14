Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırlıyor.
Süper Lig'de çıktığı 26 müsabakada 21 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bir maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde yer alıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Morata, Barış Alper, Osimhen
Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Thalisson, Veysel, Emrecan, Erdal, Kaluzinski, Soner, Safuri, Larsson, Van de Streek
HEDEF ÇİFT HANELİ FARK
Sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı kazanarak maç fazlasıyla da olsa takipçisi Fenerbahçe ile 10 puanlık fark yakalamak istiyor.
Galatasaray'da 3 futbolcu, mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un yanı sıra sarı kart cezalısı Ahmed Kutucu ve kırmızı kart cezalısı Günay Güvenç, Antalyaspor karşısında takımını yalnız bırakıyor.