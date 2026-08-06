Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Hradec Kralove ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Siyah beyazlı ekip, bir topunun direkten döndüğü ve sayısız pozisyona girdiği karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Beşiktaş, 10 kişi kaldığı anlarda dakikalar 79'u gösterirken Semih Kılıçsoy'un kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı 261 maçın 50'sinde berabere kaldı, 111'inde ise mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşılaşan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaştı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Bu turu geçen ekip, Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek. Bu turda elenen takım ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos-CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

25' İlhan Fakılı, sol kanattan bir kez daha ceza sahasına girerek sağ ayak içiyle şutunu çekse de kaleci Adam Zadrazil gole izin vermedi.

39' Orkun Kökçü ile başlayan atakta Oh ile verkaça giren Orkun, ceza alanı önünden sert bir şut yolladı. Top direği sıyırarak dışarı çıktı.

TOP DİREKTE PATLADI

42' Sol kanattan gelen pasta duvar olup topuk pası deneyen Oh, savunma kapanınca rakibinden sıyrılıp ceza alanı ön çizgisinden sert bir şut çekti. Top üst direkten dışarı çıktı.

43' Organize gelişen atakta Horak'ın sol çaprazdan çektiği şutta kaleciyi geçen topu Emirhan çizgi üzerinde karşılayarak gole izin vermedi.

İNANILMAZ KAÇTI

47' Seri paslaşmalarla başlayan atakta ceza yayı önündeki Orkun, şık bir plase ile kaleyi yokladı. Kaleciden seken topu takip eden Cerny, topu boş ağlar yerine yan ağlara yolladı.

68' Savunmanın çıkarken kaptırdığı topla buluşan Cerny, bekletmeden ceza alanına yerden ortasını yaptı. Altıpas içine koşan Oh, topa dokunamayınca kaleci tehlikeyi önledi.

ÖNCE KIRMIZI SONRA GOL

72' Beşiktaş yarı sahasının ilk metrelerinde Umar ile girdiği ikili mücadelede faul yapan Ouattara'ya ikinci sarıdan kırmızı kart çıktı.

79' Beşiktaş Semih Kılıçsoy ile öne geçti. Hızlı gelişen atakta sağ son çizgide Ndidi'nin ortasında savunmadan yükselen topu altıpas üzerinde Semih kafa ile tamamladı ve ağları buldu: 0-1.