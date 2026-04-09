CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 19. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda, devam ediyor.

Duruşma, dün savunması alınan İSTTELKOM A.Ş. Genel Müdürü Melih Geçek’in çapraz sorgusu ve avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu’nun savunmasıyla devam ediyor. Geçek, eylem 13 kapsamında “veri sızdırma” iddiasıyla tutuklu yargılanıyor.

 