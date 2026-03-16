İBB davasının ikinci haftasının ilk günü de gergin başladı. Duruşma öncesinde, salona yalnızca turkuaz basın kartı bulunan gazetecilerin alınacağı bildirildi.

Geçen hafta kurum kartlarıyla içeri giren çok sayıda basın mensubu bu kez salona alınmadı. Turkuaz basın kartı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından veriliyor. Birçok gazeteci başvuru süreci devam ettiği için henüz fiziki karta sahip değil.

Bu durum, gazetecilerin fiilen “turkuaz” kartı olanlar ve olmayanlar şeklinde ayrıldığı eleştirilerine yol açtı.

Daha sonra yapılan bilgilendirmede bu gazetecilerin basın odasına girebileceği bildirildi.