İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik açılan davanın yargılaması devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da sanıklar arasında olduğu davanın 9 Mart’ta başlayan ilk duruşmasında 107 tutuklu bulunuyordu. Sonuncusu 8 Temmuz’da yapılan duruşmada İmamoğlu, savunma süresinin kısıtlandığını belirtmiş, yaşanan tartışma sonucunda mahkeme başkanı, salondan çıkartma talimatı vererek İmamoğlu’nun susma hakkını kullandığını zapta geçirmişti.

Davanın ikinci bölümü, 40 gün aradan sonra İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ne inşa edilen yeni duruşma salonunda bugün başladı. Duruşma başlamadan önce bir çantada silah olduğu şüphesiyle binaya alınanlar, tekrar arama kontrol noktasından geçirildi. Daha önce aynı salonda görülen Aziz İhsan Aktaş davasında basına ayrılan yer de değiştirildi. Gazeteciler, sanıkların bulunduğu yakın olan yerden salonun en arkasında izleyiciler kısmına yakın olan yere taşındı.

ÖZEL, ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Duruşmayı İmamoğlu ile diğer sanık ailelerinin yanı sıra YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Sekreter Yunus Emre, Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ile çok sayıda siyasetçi izledi. Özel salona geldiği sırada izleyiciler alkışlayarak “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı attı.

“CUMHURBAŞKANI İMAMOĞLU” SLOGANI

Duruşmaya itirafçı Adem Soytekin, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yüzlerce yıl hapis istemiyle dava açılan ancak tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş ile pek çok tutuksuz sanık katıldı. Tutuklu sanıklar saat 11.45 itibarıyla salona getirildiği sırada “Türkiye burada, tutsakların yanında” sloganı atılırken İmamoğlu geldiğinde de salondan “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sesi yükseldi. İmamoğlu, Özel’e "Hoş geldiniz, Genel Başkanım hoş geldiniz. Öpüyorum sizi” diye seslendi. Mahkeme heyeti de saat 11.56 itibarıyla salona geldi. Duruşma, avukatların usule ilişkin talepleriyle başladı.

Ekrem İmamoğlu için savunma talebi

Duruşmada ilk olarak avukatlar, usule ilişkin taleplerini dile getirdi. İmamoğlu’nun avukatı Hasan Fehmi Demir, müvekkiline savunma hakkının verilmesini talep etti, aksi takdirde adil yargılanma hakkının ihlal edilmiş olacağını belirtti.

Mahkeme heyeti, savunma yapacak kişilerin sırasını ekrana yansıttı. Bu kapsamda ilk olarak etkin pişmanlık ifadesi veren ve tahliye edilen iş insanı Seyfi Beyaz savunma yapacak. Beyaz’ın ardından Muzaffer Beyaz, Veysel Erçevik, Adem Kameroğlu ile Zafer Gül’ün savunmasına geçilecek.

İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun sırası 26 olarak belirlendi. Casusluk davasının da sanıkları arasında yer alan Hüseyin Gün’ün ise 325’inci kişi olarak en son savunma yapması bekleniyor.