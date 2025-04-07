Beşiktaş, Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk oluyor.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin, Radrigues, Espinoza, Aytaç, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Can
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Mario, Muçi, Immobile
FARKI ERİTMEK İSTİYOR
Ligde son olarak derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, üçüncü sıradaki Reeder Samsunspor'un mağlup olduğu haftada Kasımpaşa'yı yenerek Avrupa kupalarına katılım için iddiasını devam ettirmek istiyor. Karadeniz temsilcisi, 4 puan farkla üçüncü sırada yer alıyor.