Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor’a konuk oluyor. Karşılaşmanın tüm detayları Sözcü Spor’da… Sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig’de oynadığı 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 19 puan topladı. Kocaelispor da 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak 19 puan almayı başardı. Süper Lig’de Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçtan 5-0’lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, yoluna galibiyetle devam etmek istiyor.
İLK 11’LER
Kocaelispor: Serhat, Uğur Kaan, Dijksteel, Maglica, Rivas, Berkan, Sissoho, Tayfur, Gonçalo Sousa, Baku, Agyei
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, Guendouzi, İsmail, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Lukaku