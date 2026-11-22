Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin tüm detayları Sözcü Spor'da... Beşiktaş, 11 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 22 puan topladı. Siyah-beyazlılar maç eksiğiyle 4. sırada yer alıyor. Konyaspor ise 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlı ekip, 8 puana küme düşme hattının bir basamak üstünde bulunuyor. Deplasmanda galibiyet hasreti çeken Beşiktaş, bu kötü seriye son vermek istiyor. İLK 11'LER Tümosan Konyaspor: Bahadır, Ahmet Oğuz, Arif, Uğurcan, Masuaku, Melih, Toth, Deniz, Dompe, Muleka, Enis. Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Poku, Ndidi, Olaitan, Trossard, Vlahovic.

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