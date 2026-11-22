Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin tüm detayları Sözcü Spor'da... Beşiktaş, 11 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 22 puan topladı. Siyah-beyazlılar maç eksiğiyle 4. sırada yer alıyor.
Konyaspor ise 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlı ekip, 8 puana küme düşme hattının bir basamak üstünde bulunuyor. Deplasmanda galibiyet hasreti çeken Beşiktaş, bu kötü seriye son vermek istiyor.