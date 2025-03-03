Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetiyor.

Ligde Beşiktaş yenilgisinin ardından Gaziantep FK'yi sahasında 3-2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden bordo-mavililer, TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etmek istiyor.

Dış sahada en son geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup etmesi halinde 289 günlük deplasman galibiyeti hasretine Konya'da son verecek.

TRABZONSPOR'DA 5 OYUNCU YOK

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, sakatlık nedeniyle 5 oyuncunun TÜMOSAN Konyaspor maçı kadrosunda yer almayacağını belirtti.

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, bordo-mavili takımın Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacağını hatırlatarak, "Futbolcularımız Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonunun 26. haftasında deplasmanda oynayacağımız Tümosan Konyaspor maçının kadrosunda yer alamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Beşir, futbolcuların tedavilerine sağlık ekiplerince başlandığını kaydetti.

48. RANDEVU

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Konya'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 48. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 47 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 24-11 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 77 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 56 gol gördü.