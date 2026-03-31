Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde yarın deplasmanda Kosova ile karşı karşıya geliyor.
İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver'ın düdük çalacağı ve Kosova'nın Başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
KOSOVA: Dellova, Rexhbecaj, Muslija, Hajrizi, Vojvoda, Gallapeni, Hodza, Hajdari, Asllani, Muriqi
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan Kabak, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Arda, Kenan, Kerem
24 YILLIK HASRET DİNEBİLİR
A Milli Takım maçı kazanması halinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı yenerek finalde Kosova'nın rakibi olan ay yıldızlı ekip, sahadan galibiyetle ayrılması durumunda 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılacak.
Son olarak Güney Kore ve Japonya'nın 2002 yılında ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, turnuvada başarılı performans ortaya koyarak 3'üncülük elde etmişti.