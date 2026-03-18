Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşıyor. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan sarı kırmızılılar Anfield’da da avantajlı bir skor alıp adını çeyrek finale yazdırma istiyor.
BERABERLİK YETİYOR
Galatasaray'a çeyrek finale yükselebilmesi için beraberlik yeterli olacak. Bir farklı yenilgide maç uzatmalara giderken, 2 ve üstü farkla mağlubiyet durumunda ise Galatasaray Avrupa'ya havlu atacak.
11'ler belli oldu
Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen.