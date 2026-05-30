Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor. 1 numaralı kupada UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain ile Arsenal kozlarını paylaşıyor.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Puskas Arena'da oynanacak Devler Ligi finalinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

PSG: Safonov, Mendes, Marquinhos, Pacho, Hakimi, Vitinha, Neves, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

Arsenal: Raya, Hincapie, Saliba, Gabriel, Mosquera, Rice, Lewis-Skelly, Saka, Odegaard, Trossard, Havertz

ARSENAL İLK, PSG İKİNCİ ZAFERİNİN PEŞİNDE

PSG, üst üste ikinci "Devler Ligi" şampiyonluğunu kovalıyor. Geçen sezon Inter'i yenerek mutlu sona ulaşan Fransız ekibi, tekrar zafere ulaşmanın peşinde.

Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Arsenal ise tarihinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu almak için mücadele edecek. İngiliz devi 2006'da çıktığı Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'ya 2-1 kaybetmişti.