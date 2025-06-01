Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında üçüncülük için yarışan Reeder Samsunspor ve Beşiktaş, kritik maçlara çıkıyor.
Samsunspor 0-0 Kayserispor
Bodrum FK 0-0 Beşiktaş
İLK 11'ler:
- Samsunspor-Kayserispor
- Samsunspor: Okan, Satka, Van Drongelen, Bola, Zeki, Ntcham, Bennasser, Holse, Emre, Kingsley, Marius
- Kayserispor: Onurcan, Uzodimma, Kolovetsios Attamah, Kayra Cihan, Carole, Nurettin, Baran Ali, Ackah, Cardoso, Nazon
- Bodrum FK-Beşiktaş
- Bodrum FK: Sousa, Ege, Herelle, Ajeti, Cenk, Ahmet, Fredy, Brazao, Seferi, Dimitrov, Puscas
- Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Joao Mario, Muci, Rafa Silva, Mustafa
Son haftaya 61 puanla üçüncü sırada giren Samsunspor, sahasında oynadığı maçta Bellona Kayserispor'u yenerek sıralamadaki yerini korumayı hedefliyor.
Samsunspor'un 2 puan gerisinde 4. sırada yer alan Beşiktaş ise, geçen hafta ligden düşen Sipay Bodrum FK deplasmanından galibiyetle dönerek, Samsunspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.
İki takım arasındaki ikili averajda üstünlük Beşiktaş'ta... Beşiktaş, Bodrum deplasmanından galibiyetle döner, Samsunspor da evinde Kayserispor'u yenemezse, siyah-beyazlı ekip ligi üçüncü sırada tamamlayan takım olacak.