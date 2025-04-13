Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, şampiyonluk şansının devam edebilmesi için ligde kalma mücadelesi veren Sivasspor deplasmanına çıkıyor.
Kritik müsabaka öncesinde iki takımın da ilk 11'i açıklandı.
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Tolga, Samuel, Charisis, Efkan, Bekir, Manaj
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Skriniar, Mert Müldür, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Talisca, Dzeko
4 İSİM EKSİK
Sarı-lacivertli takım Sivas’a 4 eksikle gitti. Amrabat, Mert Hakan ve İrfan Can Eğribayat sakat. Diego Carlos da yabancı kontenjanına takıldı.