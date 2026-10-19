Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park'ta karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapacak. Kritik maçın 11'leri de belli oldu.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Fabinho, Ozan, Muçi, Salah, Aral, Dju.

BEŞİKTAŞ: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Trabzonspor'da Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve genç kaleci Onuralap Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih Kabasakal da mücadelede forma giyemiyor.

Siyah-beyazlı kulüpte ise, sakatlıkları bulunan kaptan Orkun Kökçü ile Milot Rashica, kadroda yer almıyor.

MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ ÇIKIŞTALAR

Ligde oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşayarak 13 puan elde eden bordo-mavililer, siyah-beyazlı takımı mağlup ederek zirve mücadelesinde ağırlığını ortaya koymak istiyor. Siyah-beyazlılar ise, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı ve 15 puan topladı.

Milli aradan sonra ligde Kocaelispor, UEFA Avrupa Ligi'nde de Hoffenheim'i yenen Beşiktaş, Tranzonspor maçını da kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Trabzonspor, göreve gelen teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 2'si Süper Lig, 1'i de UEFA Konferans Ligi olmak üzere 3 karşılaşmayı da kazandı. Karadeniz ekibi, Alman teknik adam yönetiminde ligde Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.