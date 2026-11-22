Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor, Papara Park'ta karşı karşıya geliyor. Müsabakayı hakem Gürcan Hasova yönetiyor. Bilal Gölen ve Murat Temel ise Hasova'nın yardımcılıklarını yapıyor.

TRABZONSPOR 1-0 EYÜPSPOR (İkinci yarı oynanıyor)

46' Maçta ikinci yarı başladı.

45' İlk yarı sona erdi.

31' Bir anda savunma arkasına sarkan Onuachu topu istedi, sağ kanattan yapılan ortada kaleci Emre bir kez daha gole izin vermedi.

26' Sağ kanattan yapılan ortada Onuachu kafa vuruşunu yaptı. Emre Bilgin, yumruklayarak topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

15' Salah, kaleci Emre Bilgin ile karşı karşıya kaldı! Vuruşunu yapan Salah, Emre Bilgin'i geçemedi. Emre, yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

10' Rakip yarı alana yerleşen Trabzonspor'da Saviolo, ceza alanı sol ön çaprazında topla buluştu. Uzak diğere yerden sert bir şut yollayan Saviolo'ya kaleci Emre son anda gol izni vermedi ve topu parmaklarının ucuyla kornere yolladı.

8' Hızlı gelişen atakta Saviolo'nun ortasında son anda Hamza araya girerek tehlikeyi önledi.

GOL 5' Trabzonspor Ozan Tufan ile öne geçti. Wagner Pina'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Ozan Tufan iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

1' Trabzon'da ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Cenk, Mustafa, Fabinho, Ozan, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu

Eyüpspor: Emre Bilgin, Mete Kaan, Anıl, Jules, Yiğit Demir, David Costa, Hamza Akman, Charles Andre, Taşkın İlter, Sadia, Abdullahi

ZİRVENİN EN YAKIN TAKİPÇİSİ

Ligde tek galibiyeti bulunan ve oynadığı son 8 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrılan Eyüpspor, 3 puanla sıralamada son basamakta bulunuyor. Şampiyonluk mücadelesi veren ekipler arasındaki Trabzonspor ise 1 maç eksikle Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 25 puanla 2. basamakta yer alıyor.

Trabzonspor ile Eyüpspor takımları bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda bordo-mavili takım 3 maçta galip gelirken 1 maç da berabere sonuçlandı.