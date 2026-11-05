Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında Almanya'nın Freiburg takımı ile karşılaşıyor. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Estonya Futbol Federasyonundan Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını ise Silver Koiv ve Sander Saga yapacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Nwaiwu, Cenk, Mustafa, Pina, Mendy, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu

Freiburg: Backhaus, Lienhart, Ginter, Makengo, Matanovic, Engelhardt, Eggestein, Irie, Goto, Kübler, Grifo

YOLUNA KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR

UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk iki maçında deplasmanda Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını 4-2, sahasında ise İskoçya'nın Hearts ekibini 2-0 mağlup ederek 6 puan toplayan bordo-mavililer, Freiburg'u da yenerek yoluna kayıpsız devam etmenin mücadelesini veriyor.

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Sidny Cabral ile sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve genç kaleci Onuralp Çevikkan, karşılaşmada forma giyemiyor.