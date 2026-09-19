Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Papara Park Stadı’nda 20.00’de oynanacak karşılaşmada hakem Batuhan Kola düdük çalacak. Süper Lig’de 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberliği bulunan Trabzonspor 7 puanla 9’uncu sırada yer alırken, 13 puana sahip olan Galatasaray ise lider durumda.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Pina, Melih, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Dju.

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Sara, Torreira, Sane, Yunus, Leao, Deniz

REIS İLK MAÇINDA

Bordo-mavililer, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde ilk maçına çıkıyor. Geçtiğimiz gün resmi sözleşme imzalanan tecrübeli teknik adam, derbide bordo-mavili taraftarların önünde yeni takımının başında yer alıyor.

ÖNEMLİ İSİMLER EKSİK

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tedavilerine devam edilen Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen ile son antrenmanda aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan, kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Bordo-mavili takımda ise zorlu maç öncesinde Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri tamamlanan ancak tam olarak hazır hale gelmeyen Folcarelli ve Batagov'un forma giyemeyecek.