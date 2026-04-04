Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile lider Galatasaray, Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Bordo mavili ekip, ezeli rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışına yeni bir soluk getirdi. Trabzonspor, 64 puanda kalan Galatasaray ile puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi ve gözünü Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın oynayacağı derbiye çevirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı takımın başında olduğu süreçte Trabzonspor'a ilk kez mağlup oldu. Takımın başında dördüncü sezonunu geçiren Buruk, bu süreçte Karadeniz temsilcisine karşı 8 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa müsabakasına çıktı.

"Üç büyükler" karşısında son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Trabzonspor, 882 gün sonra galibiyet hasretini dindirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Trabzonspor Onuachu'nun golüyle öne geçti. Sağ kanattan topla beraber mükemmel hareketlerle son çizgiye inen Pina, ortasını yaptı. Ceza alanı içinde hareketlenen Onuachu, net bir kafa vuruşu ile topu filelere yolladı: 1-0. Paul Onuachu, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de yediği en erken golü kaydetti.

19. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza alanına sokulan Pina, topu Augusto'ya aktardı. Augusto, ceza alanına girer girmez şutunu çekti ancak Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

PEŞ PEŞE KAÇTI

26. dakikada kanattan organize gelişen atakta, top bir anda ceza alanı sol ön çaprazındaki Nwakaeme'de kaldı. Nwakaeme'nin etkili şutunda top direk dibinden dışarı gitti.

29. dakikada orta alanda yapılan pas hatasında araya giren Ozan Tufan, ceza alanı önüne kadar topla beraber gelerek pasını sağındaki Augusto'ya aktardı. Augusto'nun çaprazdan şutunda Uğurcan'ı geçen top direk dibinden dışarı gitti.

30. dakikada Barış Alper'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Lemina'nın kafa vuruşunda Andre Onana, çizgi üzerinde golü engelledi.

45. dakikada sol taraftan savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Onuachu, ceza alanına girer girmez Davinson'dan sıyrıldı. Topu sol ayağına alan Onuachu, şutunu çekti ve ağları buldu. Ancak pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.

DEVRE GOLLE BAŞLADI

48. dakikada Galatasaray Singo ile beraberliği yakaladı. Sağ kanattan başlayan atakta top, sol çizgideki Barış Alper Yılmaz'a geldi. Barış Alper'in kontrol sonrası arka direğe yaptığı ortada Singo, ayak içi vuruşuyla ağları buldu: 1-1.

BİR KEZ DAHA KAFAYLA

62. dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Nwakaeme'nin ortasında ceza alanı içinde iyi bir zamanla ile yükselen Chibuke Nwaiwu, kafayla ağları buldu: 2-1.

67'Felipe Augusto, iki rakibinden sıyrılarak sağ dip çizgiye iner inmez pasını penaltı noktası üzerine çevirdi. Zubkov'un gelişine şutunda savunmaya çarpan top direk dibinden kornere gitti.

71. dakikada kullanılan korner sonrasında ceza sahasında karambol oluştu. Son olarak ceza sahası dışından Icardi'nin şutuna altı pas içinde dokunan Lemina, topu uzak direğin yanından dışarıya gönderdi.