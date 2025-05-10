Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile lider Galatasaray Papara Park'ta karşılaşıyor. Kritik mücadele öncesinde iki takımın ilk 11'leri de belli oldu.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Okay, Batagov, Malheiro, Arif, Mustafa, Ludstram, Mendy, Cham, Visca, Enis

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Sanchez, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen

MUTLU SONA YAKIN

Ligde geride kalan 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 83 puan topladı. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrılarak farkı korumak ve gelecek hafta şampiyonluğunu ilan etme fırsatını yakalamak istiyor.



Bordo-mavili ekip ise 32 karşılaşmada 12 galibiyet, onar beraberlik ve yenilgi yaşadı ve 46 puan topladı.

4 GÜN SONRA YENİDEN

İki takım, müsabakadan 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de kozlarını paylaşan Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçına çıkacak.