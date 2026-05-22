Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor, Antalya Corendon Airlines Park'ta karşı karşıya geliyor. Saat 20.45'te başlayacak ve hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği maç, ATV'den canlı yayınlanacak. Müsabakanın canlı anlatımı ise sozcu.com.tr'de olacak...

İki takımın zorlu mücadelesinde VAR hakemi Ömer Faruk Turtay olarak atandı. AVAR'da ise Anıl Usta ve Gürcan Hasova yer alacak.

17. VE 2. FİNAL

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 17. finaline çıkacak. Bordo-Mavililer, daha önce bu kupayı 9 kez müzesine götürdü, 10'uncusu için mücadele edecek.

Konyaspor'un ise kupada ikinci finali. Yeşil-Beyazlılar, daha önce oynadığı tek finalde kupayı müzesine götürmeyi başardı. Yeşil-Beyazlılar, 2016-17 sezonunda normal süresi golsüz eşitlikle biten finalde Başakşehir'i penaltılarda 4-1 yenerek kupanın sahibi olmuştu.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Savic, Chibuike, Mustafa, Pina, Tim, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, Deniz Türüç, Bardhi, Diogo, Muleka.