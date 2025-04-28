Trabzonspor U19 Barcelona U19 maçı ile tüm Türkiye'nin gözü, İsviçre'de... Nyon'da oynanan U19 Gençlik Finalinde Trabzonspor galip gelerek bu kupada şampiyonluk kupasını ilk defa Türkiye’ye getirmeyi hedefliyor. TRTSpor'dan canlı yayınlanan mücadelenin anlık takibini Sözcü Spor'dan yapabilirsiniz...
CANLI İLK DEVRE SONUCU
TRABZONSPOR 0-3 BARCELONA (11' Diarra, 18' Cuenca, 57' Alba)
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor U19: Erol Can Çolak, Oğuzhan Yılmaz, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu, Alihan Erdoğan, Yiğit Kemal Turan, Abdurrahman Bayram, Onuralp Çakıroğlu.
Barcelona U19: Yaakobishvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre, Junyent, Farinas, Diarra, Pradas, Alba, Hernandez.
Bordo Mavili temsilcimizin destansı ilerleyişle final etabına kadar yükselmesinin ardından tüm gözler İsviçre'nin Nyon kentindeki Centre sportif de Colovray Stadyumu'na çevrildi.