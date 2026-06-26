A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son mücadelesinde turnuvanın ortak ev sahiplerinden ABD ile karşılaşacak. İlk maçta Avustralya'ya 2-0, ikinci maçta Paraguay'a 1-0 kaybederek turnuvadan elenmesi kesinleşen Ay-Yıldızlılar için bu karşılaşma prestij niteliği taşıyor. Avustralya ve Paraguay'ı yenen ABD ise uygulanan ikili averaj kuralı nedeniyle bu maçın sonucuna bakılmaksızın kesin olarak gruptan lider çıkacak.
26 Haziran 2026 Cuma sabahı TSİ 05.00'te başlayacak olan karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak ve sozcu.com.tr'de canlı anlatımı yapılacak.
İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.
ABD: Matt Turner, Joe Scally, Miles Robinson, Mark McKenzie, Auston Trusty, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Gio Reyna, Miles Aaronson, Ricardo Pepi, Timothy Weah.