Canlı | Türkiye-ABD maçı canlı yayın (2026 Dünya Kupası D Grubu)

2026 Dünya Kupası D Grubu'nun son maçında A Milli Takımımız, ev sahibi ABD ile karşılaşıyor. İlk iki maçı kaybeden Ay-Yıldızlılar için bu karşılaşma, prestij niteliği taşıyor. ABD'nin ise alacağı sonuç ne olursa olsun liderliği garanti...